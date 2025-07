Todesfall: Designer Peter Schmidt ist gestorben

Publiziert am 25.07.2025

Der vielfach preisgekrönte Künstler und Werbefachmann Peter Schmidt starb am Donnerstagvormittag im Alter von 87 Jahren nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Hamburg. Dies teilte sein langjähriger Lebenspartner Tobias Strauch der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.

Schmidt wurde unter anderem mit Parfümflakons für Jil Sander, Hugo Boss, Joop und Davidoff weltberühmt. Sein Flakon «Pure Woman» (1979) stand zeitweilig in der Ausstellung des Museums of Modern Art in New York.

Der 1937 in Bayreuth geborene Designer gestaltete auch Alltagsprodukte wie Zigaretten- oder Kondomverpackungen und arbeitete als Bühnen- und Kostümbildner am Theater, etwa für Hamburgs Ballettchef John Neumeier und das Ernst Deutsch Theater. 1972 gründete Schmidt mit Waltraut Bethge die Peter Schmidt Studios, die er 2006 an den US-Werbekonzern BBDO verkaufte. Die Peter Schmidt Group eröffnete 2007 auch eine Dependance in Zürich (persoenlich.com berichtete).

Zu Schmidts Arbeiten gehörten die Logos für die Stadt Hamburg und die Bundeswehr sowie Kampagnen für den Evangelischen Kirchentag. Schmidt war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. (cbe)