Publiziert am 26.11.2024

Johannes Vogel hatte die Konzertveranstalterin 1994 gegründet. Nun verkauft er die Firma an die Biehübeli Familie in Bern, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich sehr, eine Nachfolgelösung gefunden zu haben, die unserem Team eine vielversprechende Zukunft bietet und unser Werk und unsere Konzertleidenschaft fortführt, wird Vogel in der Mitteilung zitiert. «Ich werde der Firma weiterhin zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten», fügt der Gründer und Geschäftsführer hinzu.

Mit dieser Übernahme festigt die Bierhübeli Familie nicht nur ihre Position als unabhängige Veranstalterin, sondern erweitert auch ihre Reichweite im Schweizer Musikmarkt und in der Berner Kulturszene.

AllBlues veranstaltet jährlich rund 100 Konzerten mit Künstlerinnen und Künstlern im Bereich von Jazz, World, Funk & Soul, Blues und Singer-Songwriters. Zu den Höhepunkten zählen die Konzertreihe «Jazz Classics» in Zürich, dem KKL Luzern und der Victoria Hall in Genf sowie das international renommierte Zurich Jazznojazz Festival, das erstmals 1998 durchgeführt wurde. (pd/spo)