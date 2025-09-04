Publiziert am 04.09.2025

Die Zurich Pop Con & Game Show hat ihr Gäste-Aufgebot für das Festival am 27. und 28. September bekanntgegeben. Zu den bestätigten Stars gehören Schauspieler Harry Lloyd («Game of Thrones», «Arcane») sowie die Synchronsprecher Tommy Morgenstern (Son Goku in «Dragon Ball Z») und Nicolle Gonsior (Yamato in «One Piece»).

Auch die deutsche Gaming-Streamerin Gnu mit 1,5 Millionen Followern ist dabei und wird ihre Community mit Gaming-, Comedy- und Cosplay-Content vor Ort treffen.

Das Line-up umfasst Sean Gunn («Guardians of the Galaxy», «Gilmore Girls»), Sven Plate (deutsche Stimme von Bugs Bunny) und die Gaming-YouTuber Maxim und Sterzik. Elsie Bennett und Kaja Chan, die Hauptdarstellerinnen des Spiels «Split Fiction», sind ebenfalls bestätigt.

Das Festival findet auf 30'000 Quadratmetern in allen sieben Hallen der Messe Zürich statt. Neben Bühnenshows und Autogrammstunden bietet es Gaming-Bereiche, eine Artist Alley, ein Cosplay Village und einen Mittelaltermarkt.

Die Veranstalter empfehlen den Ticketkauf über Ticketcorner und die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Im letzten Jahr zog das Popkulturfestival über 43'500 Besuchende an (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)