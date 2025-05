Ex Libris: Digitales Buchfestival zählt 180'000 Aufrufe

Publiziert am 22.05.2025

Der Online-Buchhändler Ex Libris hat zum Schweizer Vorlesetag mit «Next Chapter» das nach eigenen Angaben weltweit erste digitale Buchfestival durchgeführt. Das zwölfstündige Event verzeichnete über 180'000 Aufrufe im digitalen 3D-Lesecafé.

29 Autorinnen und BookTokerinnen, darunter Röbi Koller, Blanca Imboden und Gian-Marco Schmid (Gimma), lasen während des Festivals vor. Zeitweise verfolgten über 900 Zuschauerinnen gleichzeitig die Livestream-Übertragungen, im Durchschnitt waren es 115 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Teilnehmer konnten sich in Echtzeit mit den Vorlesenden austauschen, insgesamt wurden 3717 Interaktionen zwischen Publikum und Vorlesenden registriert.

Das Programm umfasste eine breite Literaturauswahl vom Sachbuch bis zur Kurzgeschichte. Die Zuschauer verweilten durchschnittlich etwas mehr als eine Stunde im virtuellen Lesecafé.

«Unser Ziel war es, im digitalen Raum ein nahes, interaktives Erlebnis zu schaffen und das Lesen für alle zugänglich zu machen», wird Rafael Schenker, COO bei Ex Libris, in einer Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sieht das Format als Versuch, zu zeigen, wie Literaturveranstaltungen in der Zukunft aussehen könnten.

Der gesamte Livestream ist weiterhin auf dem YouTube-Kanal von Ex Libris verfügbar. Zusätzlich wurden alle Vorleserinnen und Vorleser als Hologramm aufgezeichnet und sollen bei Events in Zürich, Basel, Bern und Luzern in Cafés und Kulturstätten zu sehen sein.

Hintergrund: Schweizer Vorlesetag 2025

Der achte Schweizer Vorlesetag fand am Mittwoch statt und stand unter dem Fokus der positiven Wirkung des Vorlesens auf die mentale Gesundheit. Schweizweit beteiligten sich über 5500 Vorleserinnen und Vorleser an der Initiative des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM).

Rund 350 öffentliche Vorleseveranstaltungen wurden durchgeführt, an denen schätzungsweise 45'000 Kinder und Jugendliche teilnahmen. 24 prominente Persönlichkeiten sowie 28 Mitglieder des National- und Ständerats unterstützten den Aktionstag. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider fungierte als Botschafterin der Initiative.

Der neunte Schweizer Vorlesetag ist für den 27. Mai 2026 geplant. (pd/cbe)