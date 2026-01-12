Kantonsrat: «Discuss it» erhält den Zürcher Zukunftspreis

Publiziert am 12.01.2026

Der Verein «Discuss it» erhält den Hauptpreis von 40'000 Franken für seinen Beitrag zur informierten und aktiven Teilnahme von jungen Menschen an politischen Entscheidungen.

Preisgeld kommt von Kantonalbank

Mit dem Preis zeichnet der Zürcher Kantonsrat Personen und Organisationen ausgezeichnet, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Kanton Zürich haben oder deren Leistungen oder Projekte für den Kanton bedeutsam sind. Das Preisgeld wird der Jubiläumsdividende 2020 der Zürcher Kantonalbank entnommen.

Discuss it will junge Menschen für Politik begeistern und sie befähigen, am demokratischen Prozess teilzunehmen. In Klassenzimmern der Sekundarstufe II (Kantons- und Berufsschulen) werden aktuelle politische Themen und die Wahl- und Abstimmungsprozesse erklärt. Mit regional und kantonal tätigen Politikerinnen und Politikern aller Parteien können die Jugendlichen Argumente im Dialog austauschen und sich eine eigene Meinung bilden.

«Beitrag zur Teilnahme junger Menschen»

Jury-Präsidentin Judith Anna Stofer begründet den Entscheid der Jury so: «Discuss it leistet einen wichtigen Beitrag zur informierten und aktiven Teilnahme von jungen Menschen an politischen Entscheidungen.» Der Verein trage dazu bei, die demokratischen Prozesse als Fundament unserer Gesellschaft auch für die kommende Generation weiter bestehen zu lassen. Für diese Leistung hat die Jury Discuss it den Hauptpreis zugesprochen.

Einen Anerkennungspreis hat «Raptrac» erhalten, ein multifunktionales Gerät des gleichnamigen Unternehmens für eine automatisierte nachhaltige Landwirtschaft.

24 Projekte eingereicht

Für den ZZP 2025 wurden insgesamt 24 Projekte eingereicht. Daraus haben die Fraktionen des Kantonsrates vier unterschiedliche Projekte zuhanden der Jury nominiert.

Der Zürcher Zukunftspreis ist mit maximal 50'000 Franken dotiert. Er kann auf höchstens drei Preisträgerinnen oder Preisträger aufgeteilt werden. (pd/nil)