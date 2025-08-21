21.08.2025

Swiss Comedy Awards

Divertimento erhält Ehrenpreis

Das Comedyduo wird am Samstag bei der Live-Übertragung auf SRF 1 für sein langjähriges Schaffen ausgezeichnet.
Swiss Comedy Awards: Divertimento erhält Ehrenpreis
Ein Gewinnerduo steht bei den «Swiss Comedy Awards» schon fest: Divertimento erhalten einen Ehrenpreis für ihr künstlerisches Schaffen. (Bild: zVg)
Publiziert am 21.08.2025

Das Comedyduo Divertimento wird bei den Swiss Comedy Awards 2025 mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Veranstaltung findet am Samstag statt und wird ab 20.10 Uhr live auf SRF 1 übertragen. Jonny Fischer und Manu Burkart von Divertimento erhalten die Auszeichnung für ihr langjähriges künstlerisches Schaffen in der Schweizer Comedylandschaft, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Neben dem Ehrenpreis werden weitere Auszeichnungen in den Kategorien «Solo», «Ensemble», «SRF 3 Best Talent Comedy» und «Online» vergeben. Der Publikumspreis «Swiss Comedy Award» wird durch ein Online-Voting ermittelt.

Das Programm der Gala umfasst Auftritte von Ursus & Nadeschkin, dem Second Hand Orchestra, Michael Elsener, Julia Steiner und der deutschen Künstlerin Ana Lucia. Die Moderation übernimmt Nadia Goedhart. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE