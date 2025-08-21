Swiss Comedy Awards: Divertimento erhält Ehrenpreis

Publiziert am 21.08.2025

Das Comedyduo Divertimento wird bei den Swiss Comedy Awards 2025 mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Veranstaltung findet am Samstag statt und wird ab 20.10 Uhr live auf SRF 1 übertragen. Jonny Fischer und Manu Burkart von Divertimento erhalten die Auszeichnung für ihr langjähriges künstlerisches Schaffen in der Schweizer Comedylandschaft, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Neben dem Ehrenpreis werden weitere Auszeichnungen in den Kategorien «Solo», «Ensemble», «SRF 3 Best Talent Comedy» und «Online» vergeben. Der Publikumspreis «Swiss Comedy Award» wird durch ein Online-Voting ermittelt.

Das Programm der Gala umfasst Auftritte von Ursus & Nadeschkin, dem Second Hand Orchestra, Michael Elsener, Julia Steiner und der deutschen Künstlerin Ana Lucia. Die Moderation übernimmt Nadia Goedhart. (pd/cbe)