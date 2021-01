Wilder: Drehstart zur vierten Staffel der Krimiserie

Momentan sind Sarah Spale und Marcus Signer jeden Dienstagabend auf SRF 1 zu sehen: In der dritten Staffel jagen sie als Wilder und Kägi einen Serientäter im tief verschneiten Jura. In Realität stehen sie bereits wieder vor der Kamera: Am 11. Januar 2021 haben die Dreharbeiten für die vierte Staffel der SRF-Erfolgsserie «Wilder» begonnen. Gedreht wird bis voraussichtlich Ende April 2021. Und zwar wieder an den Schauplätzen der ersten Staffel: im Glarnerland und auf dem Urnerboden, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

In der vierten Staffel kehrt Rosa Wilder in ihre Heimat nach Oberwies zurück. Dort unterstützt sie ihren kranken Vater auf dem Hof, die Polizeiarbeit soll eine untergeordnete Rolle spielen. Doch als der Dorfpolizist unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, muss Rosa das Verbrechen aufklären – gemeinsam mit ihrem Kollegen Manfred Kägi, obwohl sie das eigentlich nicht will. Bei den Ermittlungen wird das Duo mit Korruption und Familientragödien konfrontiert.

Redaktionell verantwortet wird «Wilder IV» von Tamara Mattle und Bettina Alber. Als Produzenten fungieren Beat Lenherr, Panimage, und Peter Reichenbach, C-Films. Headwriter Béla Batthyany zeichnet mit seinem Autorenteam, bestehend aus Moritz Gerber, Roberto Martinez, Tamara Lardori und Andreas Stadler für die Drehbücher verantwortlich.



Für die Regie konnte Claudio Fäh gewonnen werden, der sich mit diversen Hollywood-Produktionen (unter anderem «Northmen – A Viking Saga») einen Namen gemacht hat. Um Claudio Fäh setzt das bewährte Team um Tobias Dengler (Kamera), Marion Schramm (Ausstattung) und Rudolf Jost (Kostüme) eine erfolgreiche Zusammenarbeit fort, wie es weiter heisst. Vor der Kamera agieren neben Sarah Spale und Marcus Signer Rückkehrer wie Andreas Matti, Laszlo Kish und Jonathan Loosli. Und für die Staffelrollen konnten unter anderen Annina Euling, Sabine Timoteo, Dimitri Stapfer, Nicolas Rosat und Sebastian Rudolph gewonnen werden.

Die Produktion geniesst laut Mitteilung die Unterstützung der Glarner Kantonalbank und der Kantone Uri und Glarus. Der Kanton Glarus leiste zudem «wertvolle Dienste bei der Umsetzung der Covid-19-Massnahmen»: Häufige beziehungsweise tägliche Tests seien Bestandteil des Schutzkonzepts wie auch die strenge Einhaltung des BAG-konformen Schutzkonzepts. Oberstes Ziel dabei sei die Gewährleistung der Gesundheit von Cast und Crew. (pd/cbe)