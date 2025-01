Zurich Film Festival: Drei neue Köpfe in der Geschäftsleitung

Publiziert am 28.01.2025

Das Zurich Film Festival (ZFF) wird per 1. Januar 2025 von einem erweiterten Führungsteam geleitet. Ziel dieser Erweiterung ist es, die erfolgreiche Weiterentwicklung des Festivals zu gewährleisten, wie das ZFF am Dienstag mitteilt.

Festivaldirektor Christian Jungen, seit 2019 beim ZFF, trägt die Gesamtverantwortung für das Festival, sei es in der Programmation, wie auch bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Akquisition neuer Partner. Neu wird er dabei von einer dreiköpfigen Geschäftsleitung unterstützt.

Reta Guetg, langjährige Co-Programmleiterin und Head of Industry des ZFF, wurde zur Vizedirektorin ernannt. In dieser Funktion vertritt sie den Festivaldirektor in allen künstlerischen Belangen, darunter Programm, Industry, Gäste sowie Öffentlichkeitsarbeit. Guetg hat einen akademischen Hintergrund in Filmwissenschaft und Publizistik, ist Mitbegründerin des internationalen Kurzfilmfestivals shnit und hat langjährige Erfahrung als Vorstandsmitglied verschiedener Branchenverbänden in Film und Kino. Sie hat das ZFF in den vergangenen 10 Jahren massgeblich geprägt.

Alessandro Monsurrò übernimmt die Position des Managing Directors der Spoundation Motion Picture AG, der Vermarktungsagentur des Zurich Film Festival. Neben seinem bisherigen Verantwortungsbereich als Head of Media & Marketing führt er nun auch die Teams Partnerschaften und Hospitality. Monsurrò ist seit 2023 beim ZFF tätig, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Marketing und Branding aus führenden Positionen der internationalen Finanzbranche mit und ist leidenschaftlicher Kinoliebhaber.

Marco Misuraca wird neuer Operations Director der Spoundation Motion Picture AG. Er verantwortet die kontinuierliche Optimierung des operativen Betriebs, inklusive Controlling, Digital- und Datenprozesse sowie aller Event-Belange. Misuraca ist seit 2022 Teil des ZFF-Teams und kennt das Festival durch seine bisherigen Positionen als Head of Events und Business Manager bestens. Zuvor sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Eventbranche.

Der bisherige Managing Director der Spoundation Motion Picture, Roger Crotti, wird sich wieder auf seine Rolle als Verwaltungsratspräsident fokussieren. In dieser Funktion wird er die strategische Weiterentwicklung des Festivals massgeblich mitgestalten. (pd/spo)