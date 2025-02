Alice Weidel: Entnervt nach Fragen zu Wohnsitz

Publiziert am 18.02.2025

Bei den Dreharbeiten für die ZDF-Dokumentation «Alice Weidel – ein Porträt» ist es zu einem vorzeitigen Abbruch des Interviews gekommen. Als Reporter David Gebhard die AfD-Chefin nach der Häufigkeit ihrer Übernachtungen an ihrem deutschen Hauptwohnsitz in Überlingen fragte, reagierte diese zunehmend gereizt und beendete das Gespräch.

Die Kanzlerkandidatin, die mit ihrer Familie in Einsiedeln lebt, betont stets, dass Überlingen am Bodensee ihr Hauptwohnsitz sei. Auf die konkrete Nachfrage nach der Anzahl ihrer dortigen Übernachtungen im vergangenen Jahr entgegnete Weidel: «Das ist eine suggestive Frage, die Sie hier stellen. Beantworte ich so nicht.» Als der Reporter nachhakte, verwies sie darauf, dass andere Politiker nicht nach ihren Übernachtungen zu Hause gefragt würden.

Wie viele Nächte verbringt Alice Weidel am Bodensee, fragt @DavidGebhard die AfD-Chefin. Dann bricht sie das Interview ab. pic.twitter.com/KTiUuZcd2i — Martin Schmidt (@SchmidtLev) February 17, 2025

Weidel, die kürzlich wegen ihrer steuerlichen Situation in Deutschland für Schlagzeilen sorgte, beendete das Interview schliesslich mit den Worten «Ich hab jetzt keine Lust mehr» und entfernte sich vom Drehort. (cbe)