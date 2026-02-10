Publiziert am 10.02.2026

In der Schweiz konsumieren laut Angaben der Projektpartner über 46 Prozent der Bevölkerung Nachrichten stark unterdurchschnittlich oder gar nicht mehr. Gleichzeitig nehmen Desinformation und Manipulation im digitalen Raum zu. UseTheNews, Evulpo AG und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) lancieren nun ein Bildungsangebot für junge Erwachsene zwischen 16 und 20 Jahren.

Gesamtverantwortung trägt UseTheNews

Das Angebot umfasst zwölf digitale Selbstlernlektionen mit Video-, Text- und Übungssequenzen, wie die drei Organisationen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Die Lektionen sind in vier Lernpfaden organisiert und thematisieren Fertigkeiten im Umgang mit Medieninhalten. Die Inhalte produziert Evulpo AG, ein E-Learning-Unternehmen mit «Best of Swiss Web»-Auszeichnung. Das Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW begleitet das Projekt wissenschaftlich. Die Gesamtverantwortung liegt bei UseTheNews (Schweiz), einer Allianz von Keystone-SDA, SRG SSR und dem Verlegerverband Schweizer Medien zur Förderung der Nachrichtenkompetenz.

«Wir wollen jungen Erwachsenen ein Instrument in die Hand geben, sich mündig im digitalen Raum bewegen zu können», wird Markus Spillmann, Geschäftsführer von UseTheNews, in der Mitteilung zitiert. Das von der FERS-Stiftung finanzierte Projekt richtet sich an junge Erwachsene in der Schweiz, Lehrpersonen auf Sekundarstufe II, an Gymnasien und Berufsschulen sowie an Bildungsverantwortliche in Lehrbetrieben und Eltern. Die Inhalte können zudem bei Einbürgerungsaktivitäten eingesetzt werden.

Die Produktion der Lernpfade läuft seit Ende 2025. Die Inhalte sollen ab Frühling 2026 kostenlos auf den Plattformen der beteiligten Partner sowie über Social-Media-Kanäle zugänglich sein. Das genaue Lancierungsdatum wird noch kommuniziert. (pd/nil)