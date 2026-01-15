Publiziert am 15.01.2026

Die GlücksPost veröffentlicht erstmals ein eigenes Buch. Es versammelt Porträts bekannter Paare aus den letzten 100 Jahren – von Schweizer Persönlichkeiten über internationale Stars bis zu Mitgliedern europäischer Königshäuser.

«Die 50 schönsten Liebesgeschichten» beleuchtet laut einer Mitteilung royale Romanzen, tragische Leidenschaften und Beziehungen, die gesellschaftliche Widerstände überwanden. Das Taschenbuch erscheint pünktlich zur Valentinstags-Saison.

«Die 50 schönsten Liebesgeschichten» enthält Geschichten von Paaren wie König Charles III. und Königin Camilla, Emmanuel und Brigitte Macron, Romy Schneider und Alain Delon sowie Tina Turner und Erwin Bach. Aus der Schweiz sind unter anderem Lilo Pulver und Helmut Schmid, Luca und Christina Hänni sowie Peter und Livia Reber vertreten. Zu den weiteren prominenten Paaren gehören Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, Paul und Linda McCartney, John Lennon und Yoko Ono sowie Sophia Loren und Carlo Ponti.

Hauptautor ist der Journalist Rolf Hürzeler, der seit über 30 Jahren für verschiedene Schweizer Zeitschriften wie Tele, Facts und Saldo arbeitete. Weitere Texte stammen von Serge Hediger und Leo Lüthy. Das 216-seitige Taschenbuch enthält 100 Fotografien und erscheint in der Edition 2026. (pd/cbe)