Publiziert am 05.08.2025

Zwei Produktionen feiern Weltpremiere: das Drama «Don't Let the Sun» (SRF, 2025) und der Dokumentarfilm «Flying Scents – of Plants and People» (SRF/SRG, 2025). Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Leoparden treten «Le Lac» von RTS und «Le Bambine» von RSI an.

Erstmals wird eine Schweizer Serie auf der Piazza Grande gezeigt: «The Deal» von Regisseur Jean-Stéphane Bron («Mais im Bundeshuus») handelt von diplomatischen Verhandlungen um das iranische Atomprogramm in Genf. Die Serie läuft als erste helvetische Fernsehproduktion auf der Hauptleinwand des Festivals auf der Piazza Grande.

Die SRG vergibt in Locarno drei Preise: den «Pardino d'Oro» für den besten Schweizer Kurzfilm (10'000 Franken), den «Pardino d'Argento» für den nationalen Wettbewerb (5000 Franken) und den «Grand Prix Semaine de la critique» (5000 Franken).

Als Creative Partnerin unterstützt die SRG das BaseCamp, einen Treffpunkt für 200 junge Kunst- und Filmschaffende. Am 8. August findet dort die «Play Suisse Night» statt.

Die Streaming-Plattform Play Suisse stellt eine Sonderkollektion mit Filmen aus früheren Festivaljahrgängen bereit, darunter «Ricardo et la Peinture» von Barbet Schroeder.

Das Festival zeigt über 220 nationale und internationale Produktionen. Die Notte Svizzera am ersten Samstag ist dem Schweizer Film gewidmet. (pd/nil)