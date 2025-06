Todesfall: Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger gestorben

Publiziert am 13.06.2025

Der ehemalige Migros-Chef Herbert Bolliger ist tot. Er verschied in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 71 Jahren, wie eine Migros-Sprecherin am Freitag auf Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der CH-Media-Zeitungen sagte.

Laut den CH-Media-Zeitungen starb Bolliger an Krebs. Er habe die Migros mit viel Herzblut über Jahrzehnte geprägt, hiess es in einem Nachruf im Intranet des Detailhandelskonzerns.

Bolliger trat 1983 in die Migros ein. 2005 wurde der Aargauer zum Präsidenten der Generaldirektion des MGB ernannt und damit Konzernchef des «orangen Riesen». Er leitete den grössten Detailhändler der Schweiz bis Ende 2017.

Während seiner Amtszeit stieg der Umsatz von 20,3 Milliarden auf 27,7 Milliarden Franken. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um knapp 20'000. Ende 2015 beschäftigte die Migros-Gruppe erstmals über 100'000 Personen.

In die Amtszeit des Aargauers fallen die Übernahme des Discounters Denner, des Modehändlers Schild und von Digitec-Galaxus, der heutigen Nummer Eins im Schweizer Onlinehandel. Zudem stiess der Detailhandelsriese mit der Investition in den Gesundheits- und Fitnessbereich sowie mit dem Verkauf und der Vermietung von Elektrofahrzeugen in ganz neue Geschäftsfelder vor.

Seine Führungsphilosophie fasste Bolliger 2017 in einem Interview mit dem Printmagazin persönlich so zusammen: «Der Chef kann allein gar nichts bewirken. Er kann aber den Takt vorgeben und ein Klima der Wertschätzung schaffen, das nachhaltigen Erfolg ermöglicht. Das ist umso wichtiger, wenn die Zeiten härter werden.» (awp/sda/cbe)