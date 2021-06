CH Media: Fachzeitschrift «Textilrevue» eingestellt

Die Exponenten der Modebranche setzen immer mehr auf digitale Vertriebskanäle, wie CH Media in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Auch die Werbebuchungen verlagern sich infolgedessen je länger desto mehr in den digitalen Raum, das heisst unter anderem in Online-Shops und in die sozialen Medien.

Die Textilrevue, Fachzeitschrift für die Mode - und Textilbranche, kämpfe deshalb in einem strukturell rückläufigen Markt seit Jahren mit sinkenden Einnahmen. Die Covid-19-Pandemie, welche die Modebranche schwer getroffen hat, habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt.

Aus diesem Grund sehe sich CH Media dazu gezwungen, die Textilrevue einzustellen. Die letzte Ausgabe wird am 20. September 2021 publiziert. Infolge dieses unausweichlichen Schritts mussten drei Kündigungen ausgesprochen werden. Der Sozialplan komme dabei zur Anwendung. (pd/lol)