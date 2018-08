Christian Jenny: Festivalgründer kandidiert als Gemeindepräsident

Natalie Rickli

Ex-Goldbach-Frau will in den Regierungsrat

Rund ein Jahr nach ihrem Abgang bei Goldbach wird klar, was SVP-Politikerin Natalie Rickli vorhat.

Also doch in die Exekutive: Rund ein Jahr nach ihrem Abgang bei Goldbach wird klar, was Natalie Rickli vorhat: Sie kandidiert für den Zürcher Regierungsrat .