Wort des Jahres: «Frauen-Nati» hat die Deutschschweiz geprägt

Publiziert am 02.12.2025

Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler haben diese Begriffe auf Grundlage einer Textdatensammlung ausgewählt, wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Die auserkorenen Wörter wurden demnach dieses Jahr deutlich häufiger verwendet als zuvor, sind neu oder haben eine neue Bedeutung erhalten.

So wie die «Frauen-Nati», die diesen Sommer im Rahmen der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz gross in den Schlagzeilen war. Der «Zollhammer» bezieht sich auf den ursprünglich von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzoll von 39 Prozent, der aber inzwischen zur 15-Prozent-Keule geschrumpft ist. In die gleiche Themenkategorie fällt das «Chlorhuhn», das im Rahmen des neuen Abkommens zollfrei importiert werden soll.

In der Romandie machte das Wort «Génocide» - Völkermord - das Rennen, wie es weiter heisst. In der italienischsprachigen Schweiz gewann der Begriff «Dazi» - Zölle - und im Rätoromanisch sprechenden Landesteil landete «IA» - die Abkürzung für künstliche Intelligenz - auf dem ersten Platz. (sda/spo)