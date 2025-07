Arosa Humorschaufel: Frauen-Nationalteam für Preis nominiert

Todesfall

Heavy-Metal-Ikone Ozzy Osbourne gestorben

Der legendäre Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren. Das teilte seine Familie mit. Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben.