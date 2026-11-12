Chalet Muri: Friedenspreis für Gero von Boehm

Publiziert am 12.11.2026

Rund 100 Gäste aus Kultur, Diplomatie und Politik waren am Dienstag bei der ersten Verleihung dabei. Laut Mitteilung würdigt der Preis von Boehms Dokumentarfilme und Porträts sowie seinen Beitrag zum interkulturellen Dialog. Wer über die Vergabe entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zu einem allfälligen Preisgeld machen die Organisatoren keine Angaben.

Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey eröffnete den Abend und sprach über die Rolle der Schweiz im internationalen Dialog. Markus Potzel, deutscher Botschafter in der Schweiz und in Liechtenstein, verwies auf den Schutz der Menschenwürde, wie ihn Artikel 1 des Grundgesetzes festhält. Mit dem Preisträger verbindet Kerkeling gemäss Mitteilung eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Die Preisskulptur überreichte Righetti. Geschaffen hat sie der Bildhauer Igor Ustinov, Vorsitzender der Sir Peter Ustinov Stiftung.