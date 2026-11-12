12.11.2026

Chalet Muri

Friedenspreis für Gero von Boehm

Der deutsche Dokumentarfilmer hat am Dienstag in Bern eine neue Auszeichnung für kulturellen Dialog erhalten. Die Laudatio hielt Hape Kerkeling. Initiiert hat den Preis Claudio Righetti, Gastgeber der gleichnamigen Talkreihe.
Chalet Muri: Friedenspreis für Gero von Boehm
Langjährige Weggefährten: Laudator Hape Kerkeling (links) und Preisträger Gero von Boehm. (Bilder: Yann Ruh/Ruhfilms)
Publiziert am 12.11.2026

Rund 100 Gäste aus Kultur, Diplomatie und Politik waren am Dienstag bei der ersten Verleihung dabei. Laut Mitteilung würdigt der Preis von Boehms Dokumentarfilme und Porträts sowie seinen Beitrag zum interkulturellen Dialog. Wer über die Vergabe entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zu einem allfälligen Preisgeld machen die Organisatoren keine Angaben.

Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey eröffnete den Abend und sprach über die Rolle der Schweiz im internationalen Dialog. Markus Potzel, deutscher Botschafter in der Schweiz und in Liechtenstein, verwies auf den Schutz der Menschenwürde, wie ihn Artikel 1 des Grundgesetzes festhält. Mit dem Preisträger verbindet Kerkeling gemäss Mitteilung eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Die Preisskulptur überreichte Righetti. Geschaffen hat sie der Bildhauer Igor Ustinov, Vorsitzender der Sir Peter Ustinov Stiftung.




Der Internationale Kulturdialog-Friedenspreis ist eine Initiative der Chalet Muri Talks und entstand im Hinblick auf deren 40-Jahr-Jubiläum im Jahr 2027. Künftig soll er jährlich an eine Persönlichkeit oder Institution gehen, die sich für den kulturellen Dialog einsetzt. Die Verleihung soll laut den Organisatoren zudem die kulturelle Ausstrahlung der Bundesstadt stärken. «Seit jeher bedeutet Frieden nicht die Abwesenheit von Widersprüchen, sondern die Kunst, Gegensätze im Dialog zu vereinen», lässt sich Righetti in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)


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