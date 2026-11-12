Chalet Muri: Friedenspreis für Gero von Boehm

Rund 100 Gäste aus Kultur, Diplomatie und Politik waren am Dienstag bei der ersten Verleihung dabei. Laut Mitteilung würdigt der Preis von Boehms Dokumentarfilme und Porträts sowie seinen Beitrag zum interkulturellen Dialog. Wer über die Vergabe entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zu einem allfälligen Preisgeld machen die Organisatoren keine Angaben.
Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey eröffnete den Abend und sprach über die Rolle der Schweiz im internationalen Dialog. Markus Potzel, deutscher Botschafter in der Schweiz und in Liechtenstein, verwies auf den Schutz der Menschenwürde, wie ihn Artikel 1 des Grundgesetzes festhält. Mit dem Preisträger verbindet Kerkeling gemäss Mitteilung eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Die Preisskulptur überreichte Righetti. Geschaffen hat sie der Bildhauer Igor Ustinov, Vorsitzender der Sir Peter Ustinov Stiftung.
- Birgit Steinegger und Emil Steinberger.
- Die Botschafter Abdulrahman Arkan Ibrahim Al-Dawoud (Saudi-Arabien), Iryna Venediktova (Ukraine), Julio Hernán Garro Gálvez (Peru) und Okko Pekka Salmimies (Finnland) (v.l.).
- Emil und Niccel Steinberger mit Chansonnier Michael von der Heide (v.l.).
- Kabarettistin Birgit Steinegger und Robert Graf, CEO Fine Aesthetics Switzerland.
- Dieter Borer (House of Switzerland, EDA) und Videokünstler Louis von Adelsheim.
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- Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey mit Gastgeber Claudio Righetti.
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- Hape Kerkeling, Christiane von Boehm, Preisträger Gero von Boehm und Initiator Claudio Righetti (v.l.).
- Regierungsrat Reto Müller (Kanton Bern) mit den Botschaftern Karin Mössenlechner (Niederlande) und Markus Potzel (Deutschland) (v.l.).
- Patrick Müller (Zwei Wealth), Tina Lehmann (NZZ) und Nadeschda Hoidn (Zwei Wealth) (v.l.).
- Gero von Boehm (links) und Bildhauer Igor Ustinov vor der Preisskulptur.
- Choreografin Grazie Covre, Niccel Steinberger (hinten) und Hape Kerkeling.
- Claudio Righetti, Paola Felix, Michael von der Heide und Hape Kerkeling (v.l.).
- Maya Marburger (Marburg GmbH) und Laisa Sol.
Der Internationale Kulturdialog-Friedenspreis ist eine Initiative der Chalet Muri Talks und entstand im Hinblick auf deren 40-Jahr-Jubiläum im Jahr 2027. Künftig soll er jährlich an eine Persönlichkeit oder Institution gehen, die sich für den kulturellen Dialog einsetzt. Die Verleihung soll laut den Organisatoren zudem die kulturelle Ausstrahlung der Bundesstadt stärken. «Seit jeher bedeutet Frieden nicht die Abwesenheit von Widersprüchen, sondern die Kunst, Gegensätze im Dialog zu vereinen», lässt sich Righetti in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)