Publiziert am 19.01.2026

Das neue Führungsteam besteht aus Kerstin Camenisch (Administration), Madleina Deplazes (Archive & Sammlungen), Teresa Gruber (Ausstellungen & Vertiefung) und Katharina Rippstein (Digitalisierung & Bildnutzung), wie in einer Medienmitteilung der Fotostiftung Schweiz steht. Das Quartett folgt auf Lars Willumeit, der die Institution seit Mitte 2024 geleitet hat.

Unter der neuen Leitung will die 1971 gegründete Stiftung ihre Tätigkeit neu ausrichten, wie sie mitteilt. Der Fokus liegt künftig verstärkt auf der Sammlungsarbeit und Digitalisierung. Ab 2027 werden Ausstellungen vermehrt ausserhalb der eigenen Räumlichkeiten realisiert. Die Fotostiftung bewahrt im Auftrag des Bundes in Winterthur rund 160 Archive bedeutender Schweizer Fotografinnen und Fotografen.

Für 2026 sind zwei Ausstellungen geplant: ab 28. Februar 2026 «Frauen. Fragen. Fotoarchive.» und ab 27. Juni bis 6. Dezember «Andri Pol – Poliversum». (pd/nil)