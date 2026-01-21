Kraftkom: Für schönste Sonderbriefmarke geehrt

Publiziert am 21.01.2026

Die St. Galler Kommunikationsagentur Kraftkom ist für die Gestaltung der schönsten Schweizer Sonderbriefmarke des Jahres 2025 ausgezeichnet worden, teilt sie mit. Gekürt würde die Briefmarke nach einem Voting, das von der Schweizerischen Post veranstaltet wurde.

Die Briefmarke wurde im Auftrag der Schweizerischen Post gestaltet. Das Motiv basiert auf dem Edelweiss-Stoffmuster von Samuel Jenni (Textile Hemden Märithüsli), schreibt Kraftkom weiter. Durch spezielles Papier mit textiler Haptik und feiner Prägung erhält die Briefmarke eine stoffähnliche Anmutung.

Jede Marke zeigt einen Ausschnitt des Musters. Zusammen in einem Bogen ergeben die einzelnen Marken das vollständige Stoffmuster. «Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung. Sie zeigt die Kreativität und Präzision, die wir in jedes Projekt einbringen», sagt Pascale Hoch, Inhaberin von Kraftkom. (pd/spo)