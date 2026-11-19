Publiziert am 19.11.2026

Junge Erwachsene in der Schweiz interessieren sich durchaus für Nachrichten, am meisten für Gesundheit, Bildung und Kultur. In Erinnerung bleiben ihnen aber vor allem Meldungen über Kriminalität, Sport und Unfälle. Das hat die Studie «Swipe, Skip, Select.» im Auftrag des Vereins ProMedia ergeben, den die Nachrichtenagentur Keystone-SDA initiiert hat.

Sieben von zehn jungen Erwachsenen informieren sich mindestens mehrmals pro Woche über das Geschehen. Wichtigster Zugang sind die sozialen Medien wie Instagram, YouTube oder TikTok, die gut vier Fünftel dafür nutzen. Fast alle greifen dabei am häufigsten zum Smartphone. Redaktionelle Websites und Apps nutzt knapp die Hälfte, Fernsehnachrichten vier von zehn. Knapp ein Fünftel holt sich Nachrichten auch über KI-Chatbots wie ChatGPT.

Als wichtigste Gründe für den Nachrichtenkonsum nannten die Befragten, zu wissen, was in der Welt passiert, und sich eine eigene Meinung zu bilden. Welche Beiträge tatsächlich in Erinnerung bleiben, zeigen Medientagebücher, die ein Teil der Befragten während einer Woche führte. Fast ein Viertel der ausgewerteten Beiträge handelte von Straftaten, gefolgt von Sport und Unfällen. Gesundheit kam auf rund fünf Prozent. Bei den Themen klaffen Interesse und Erinnerung damit am weitesten auseinander, eine gewisse Übereinstimmung gibt es nur bei Politik und Sport. Die Forschenden weisen allerdings darauf hin, dass in die Tagebuchwoche Ende Mai 2026 die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz und der Messerangriff am Bahnhof Winterthur fielen.

Frei zugängliche Medien dominieren

Fast neun von zehn erinnerten Beiträgen stammten von Schweizer Medien, 84 Prozent waren frei zugänglich. Am häufigsten genannt wurden 20 Minuten, SRF, Blick und RTS. Service public und Boulevardmedien lieferten je gut ein Drittel der Beiträge. In der kleinen Tagebuchgruppe zeigt sich dabei ein Bildungsgefälle. Bei Teilnehmenden, die studieren oder ein Studium anstreben, stammte die Hälfte der erinnerten Beiträge vom Service public. Bei jenen mit Berufslehre oder Matura kam rund die Hälfte von Boulevardmedien. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis, dass tiefe Zugangsschwellen und das Fehlen einer Paywall zentrale Voraussetzungen dafür sind, dass sich junge Erwachsene an Nachrichten erinnern.

Am meisten Gewicht legen die Befragten auf Verständlichkeit, transparente Quellen und eine kritische Analyse. Emotionen, Personalisierung und ein dramaturgischer Aufbau erhalten die geringste Zustimmung. Nachrichten empfinden sie im Schnitt als eher zu negativ. Daraus leitet die Studie Empfehlungen für Medienhäuser ab. Sie sollen auf kurze Ladezeiten, vertikale Videoformate und kompakte Zusammenfassungen setzen und bei Interesse eine Vertiefung mit Kontext und Quellen anbieten. Zudem sollen sie deutlich machen, was ein Ereignis für Ausbildung, Beruf, Wohnen oder Finanzen junger Menschen bedeutet.

Gemäss seinen Statuten will ProMedia die Qualität und Vielfalt der medialen Versorgung in der Schweiz fördern. Der Verein geht auf eine Initiative von Keystone-SDA zurück. Durchgeführt haben die Studie das Mileva Institut für Digitales und Gesellschaft und die FH Graubünden unter der Leitung von Franziska Oehmer-Pedrazzi und Stefano Pedrazzi. Das Bakom hat sie gefördert. Die Studie soll die Entwicklung neuer Formate unterstützen, namentlich für den geplanten «Young Audience Channel» für 18- bis 25-Jährige der Nachrichtenagentur.

Grundlage ist eine Onlinebefragung von 873 jungen Erwachsenen. 136 von ihnen führten zusätzlich ein Medientagebuch. Die Studie ist nur eingeschränkt repräsentativ: Rund zwei Drittel der Befragten sind Frauen, in der Tagebuchgruppe sind es über vier Fünftel. Die Romandie und die italienischsprachige Schweiz sind bewusst übervertreten, damit die Sprachregionen verglichen werden können. (sda/nil)