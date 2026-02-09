Swiss Music Awards: Gleich vier Nominationen für Hecht

Publiziert am 09.02.2026

Am 19. März 2026 werden im Zürcher Hallenstadion an den 13. Swiss Music Awards (SMA) die begehrtesten Betonklötze des Landes vergeben. Bis am 22. Februar kann das Publikum auf swissmusicawards.ch/voting seine Stimme abgeben.

Als Topanwärterin auf die Musikpreise gilt die Mundart-Band Hecht, die viermal nominiert ist. Insgesamt hat die Luzerner Band die Auszeichnung bereits vier mal gewonnen seit 2013 – allerdings noch nie in der Kategorie «Best Hit».

In zwei Kategorien vorgeschlagen sind Baby Volcano, EDB, Jule X und Zoë Më. Auch Heimatliebi, Mairo, Monet192, Nemo, Stubete Gäng und weitere Musikerinnen und Musiker sind im Rennen um einen Award. Das Voting startet am Montag, 9. Februar, um 12 Uhr, wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben.

In der Kategorie Best Solo Act National sind Mundart-Rocker Gölä, Mulitalent Nemo und Mundart-Volkssänger Trauffer nominiert. Trauffer hat bereits zwei Swiss Music Awards gewonnen, Gölä noch keinen, war aber bereits sieben Mal nominiert, während Nemo bereits sieben Mal einen Award abgeräumt hat.

In der Kategorie Best Group haben die Rockpopband Hecht, der erfolgreichste Männerchor der Schweiz, Heimweh, und die Mundart-Rockband Megawatt die Chance, einen Award zu gewinnen. Alle drei Gruppen wurden bereits mehrfach mit dem Swiss Music Award ausgezeichnet.

Als Best Breaking Act dürfen in diesem Jahr, die Rapper DVW & NAIJA03, die Ländler-Tornados von Heimatliebi und die poetische Popkünstlerin Zoë Më, auf eine Auszeichnung hoffen. DVW & NAIJA03 haben Titel wie «Homie» oder das Album «WerWeissWeiss» veröffentlicht. Heimatliebi sorgt mit Songs wie «All mini Liebi» oder «Allei» für heitere Stimmung – auch als Vorband der Stubete Gäng – und Zoë Më vertrat die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2025 mit dem Song «Voyage».

Zusammen mit Baby Volcano und Hecht ist die Stubete Gäng auch als Best Live Act nominiert. Die Rapperin Baby Volcano ist – wie schon ihr Künstlername – auf der Bühne absolut explosiv. Auch bei Hecht springt der Funke über: Sie reissen ihr Publikum mit und sind bekannt für ihre energiegeladenen Konzerte. Und auch die Stubete Gäng ist mit ihrer enormen Energie und ihrem gut gelaunten, urbanen Sound ein absoluter Bühnenkracher – und die meistgebuchte Band des Landes.

Als Best Talent sind EDB, Jamila und Nina Valotti im Rennen. EDB ist ein aufstrebender Mundart-Musiker aus Bern. Seine Songs verbinden ehrliche, direkte Texte mit tanzbaren Melodien und bringen die emotionalen Höhen und Tiefen des Lebens auf den Punkt. Jamila ist eine schweizerisch-palästinensische Singer-Songwriterin aus Zürich, die mit verträumtem Sound und introspektiven Texten überzeugt. Ihre Single «Indifferent» wurde ein Radio-Hit auf SRF3. Die Zürcher Musikerin Nina Valotti schafft mit ihrer entwaffnenden Stimme und

greifbaren Rhythmen eine einzigartige Mischung aus Indie-Pop und poetischer Mundartmusik.

Mit dem Best Act Romandie soll auch in diesem Jahr die musikalische Vielfalt der Sprachregionen gefördert werden. Nominiert sind Baby Volcano, die sich über eine erneute Nominierung freuen darf, Rapper Mairo, der mit seinem Debütalbum «La Fiev» zu einer der markantesten Stimmen der frankophonen Rap-Szene geworden ist, und der aufstrebende Crossover-Künstler Sami Galbi, der schon am Paléo Festival aufgetreten ist.

Als Best Streaming Artist haben einmal mehr Publikumsliebling Hecht, der angesagte Berner Rapper Jule X und der super erfolgreiche Rapper Monet192 die Chance, den Musikpreis zu gewinnen. Allein auf den gängigen Streamingplattformen kommen Hecht und Jule X jeweils auf monatliche Streamingzahlen im sechsstelligen Bereich – und Monet192 gar auf 1,7 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

Für den Best Hit sind Hecht für «Mon Amour», Megawatt & Gölä für «Brich mir mis Herz» und Zoë Më für «Voyage» nominiert. Der beschwingte Popsong «Mon Amour» wurde rund 2 Millionen Mal gestreamt, der emotionale Lovesong «Brich mir mis Herz» war ein Radio-Hit und der verträumte ESC-Song «Voyage» wurde fast 20 Millionen Mal gestreamt.

In der Kategorie Artist Award bestimmen Schweizer Artists und Musikschaffende, wer aus ihren Reihen eine Auszeichnung für künstlerisch herausragendes Musikschaffen erhält. Dieses Jahr nominiert sind die Elektro-Punk-Künstlerin Camilla Sparksss aus Lugano, die schon auf Festivals und in Clubs in Europa, Nordafrika, Kanada und den USA aufgetreten ist, Neo-Soul-Künstlerin MISS C-LINE aus Basel mit ihrem genreübergreifenden Sound und Troubas Kater, die Mundart-Urban-Troubadour Band aus Bern, die Geschichten wortgewandt mit Humor, Tiefe und musikalischer Vielschichtigkeit erzählt.

Und in der Kategorie Most Rising Artist Social Media sind erneut EDB, Jule X und nominiert. Aber auch die noch sehr junge und talentierte Rapperin Lou Kaena aus Zürich ist im Rennen um den begehrten Award.

Die Nominierten in den internationalen Kategorien

Die Swiss Music Awards feiern auch dieses Jahr Künstlerinnen und Künstler des internationalen Musikgeschehens. Als Best Solo Act International nominiert sind Social-Media-Star und Shootingstar Alex Warren, der mit seinen gefühlvollen Liedern mitten ins Herz trifft, Reggaeton-Künstler Bad Bunny, einer der grössten Stars der Gegenwart, und Superstar Taylor Swift, welche die Musikszene mit ihrem Album «The Life of a Showgirl» dominiert.

Bei den Nominierten als Best Group International treffen klingende Namen aufeinander: L2B, das französische Hip-Hop-Trio aus der Pariser Banlieue, die smoothen R&B-Musiker und Rapper Partynextdoor & Drake und das faszinierende Duo Rosé & Bruno Mars. Beim Best Breaking Act International sind neben dem erneut nominierten Alex Warren auch Latino-Musiker Beéle sowie Indie-Pop-Künstler Sombr nominiert. Alex Warren ist vor

allem für seine viralen TikTok- und YouTube-Videos bekannt und veröffentlicht nebenbei gefühlvolle Songs. Beéle kombiniert karibische Rhythmen mit Latin-Pop und Urban-Sounds und zählt zu den aufstrebenden Stars der lateinamerikanischen Musikszene. Sombr begeistert mit emotionalen, melodischen Tracks, die introspektiv und zugleich zugänglich sind.

Und in der Kategorie Best Hit International messen sich Alex Warren mit seiner Liebeshymne «Ordinary», HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm mit «I Adore You» und HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit «Golden». (pd/nil)