Star TV: Grosse Jubiläumsparty in Schlieren

Publiziert am 31.08.2025

Am 31. August 1995 – also genau vor dreissig Jahren – ging Star TV erstmals auf Sendung und kann damit für sich in Anspruch nehmen, der älteste, immer noch landesweit sendende Schweizer Privat-TV-Sender zu sein. Dieses aussergewöhnliche Ereignis wurde am Samstag ausgiebig in den Sendestudios in Schlieren mit viel Prominenz gefeiert. Sendergründer und Geschäftsführer Paul Grau betonte in seiner Begrüssungsrede, dass er seit drei Jahrzehnten jeden Tag vollmotiviert Fernsehen mache und immer vom Erfolg seines Senders überzeugt gewesen sei.

Der Sender wird über das Kabelnetz, IPTV, Internetfernsehen sowie per Internet-Streaming und über die Social-Media-Kanäle im gesamten DACH-Raum ausgestrahlt. Der Sender startete 1995 mit der Ausstrahlung von Kino-Trailern, heute fokussiert er sich vor allem auf Live-Entertainment und richtet sich an eine Kernzielgruppe von über 30-Jährigen.

Unter den Gästen befanden sich unter anderem ehemalige Mitarbeitende wie TV-Moderatorin Claudia Lässer, PR-Spezialistin Andrea Vogel, Kino-Spezialist Philippe Klemenz oder Auftrittsexpertin Stephanie Berger, die ihre TV-Karriere bei Star TV starteten. Weiter zu sehen waren Prix-Walo-Chefin Monika Kaelin, Sängerin Gunvor und der ehemalige Turnolympiasieger Donghua Li. Die Studioräumlichkeiten von Star TV wurden übrigens – Nomen est Omen – von Stararchitekt Santiago Calatrava konzipiert. (ma)