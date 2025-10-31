ESC: Hazel Brugger gewinnt Deutschen Comedypreis

Die 31-Jährige sei für ihre Leistung mit einem «Sonderpreis» gewürdigt worden, wie das Cologne Comedy Festival am Freitag bekannt gab. Brugger war mit Michelle Hunziker und Sandra Studer Teil des Moderationstrios, das durch den ESC im Mai führte.
«Hazel Brugger hat mit ihrer authentischen, schlagfertigen und herrlich unkonventionellen Moderation des Eurovision Song Contests 2025 ein Millionenpublikum begeistert und dem ESC frischen Zeitgeist verliehen», hiess es in der Begründung. «Statt Glamour zu inszenieren, blieb sie sich als Comedienne treu - charmant, spontan und selbstironisch.» (sda/apa/dpa/spo)
