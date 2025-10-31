ESC

Hazel Brugger gewinnt Deutschen Comedypreis

Die Schweizer Komikerin ist für ihre Co-Moderation am Eurovision Song Contest in Basel ausgezeichnet worden.

«Statt Glamour zu inszenieren, blieb sie sich als Comedienne treu»: so loben die Verantwortlichen der Auszeichnung Hazel Brugger. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)