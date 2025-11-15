Goldbach: Impressionen von der «Red Velvet»-Party

Publiziert am 15.11.2025

Das Event von Goldbach stand unter dem Motto «Red Velvet». Die Veranstaltung setzte auf eine opulente Inszenierung: Roter Samt und Kerzen prägten die Atmosphäre, Showeinlagen sorgten für Unterhaltung.

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage wurde deutlich, dass Goldbach seine Kultur und seinen Zusammenhalt bewahrt. Mehrere Stimmen betonten, wie wichtig der Austausch und das Zusammenspiel von TV-, Digital- und OOH-Werbung bleiben, wie persoenlich.com vor Ort beobachtete.

Goldbach, eine Tochter der TX Group, geht momentan durch eine schwierige Phase. Erst vor zehn Tagen kündigte das Unternehmen einen Abbau von 65 Stellen im Zuge einer Neuaufstellung an (persoenlich.com berichtete). Im November 2024 hatte Goldbach bereits 20 Stellen gestrichen, nachdem Tamedia und 20 Minuten die Werbevermarktung ab 2025 intern organisiert hatten. (red)

