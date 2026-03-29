Publiziert am 29.03.2026

An der Schlussfeier vom Samstagabend wurden fünf der zwölf Langfilme und drei der fünfzehn Kurzfilme in den internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren hiess. Zudem erhielt die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania den Fribourg Cinema Award, der zum ersten Mal verliehen wurde.

Der nigerianische Beitrag «My Father's Shadow» von Akinola Davies Jr erhielt den Special Jury Award. Der Best International Short Film Award ging mit «Prehistoric» von Armin Etemadi zum dritten Mal in Folge in den Iran.

Auch die Ukraine trumpfte auf: Der Spielfilm «Honeymoon» gewann den Critics' Choice Award und den Youth Jury Award, der Kurzfilm «Easter Day» den Seniors' Jury Award. Die Ökumenische Jury zeichnete den chinesischen Film «The Sun Rises on Us All» aus. Die Publikumsabstimmung für den Audience Award gewann der nordmazedonische Beitrag «DJ Ahmet».

Das Freiburger Filmfestival findet seit 1992 jährlich statt und ist seither kontinuierlich gewachsen. (sda/cbe)