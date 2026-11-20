Publiziert am 20.11.2026

Dieses erste Lagebarometer in der Kulturwirtschaft kommt zum Ergebnis, dass die zwei meistgenannten Sorgen den Markt und die Existenzsicherheit betreffen: Sorge Nummer eins bildet der Mangel an Aufträgen, Jobs und Nachfrage. Über die Hälfte der Befragten, 52 Prozent, sind deswegen beunruhigt. An zweiter Stelle folgt mit 36 Prozent die finanzielle Existenzsicherung.

Die Erhebung für den Swiss Arts Pulse, lanciert vom Centre for Creative Economies (ZCCE) der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wurde zusammen mit dem Umfrageinstitut Leewas durchgeführt. 1122 Personen aus acht Kulturbereichen nahmen daran teil und gaben Auskunft über ihre Lage.



Dass die finanzielle Situation für im Kultursektor Tätige schwierig ist, zeigt, dass nur knapp ein Fünftel der Befragten gänzlich von ihrer kulturellen Arbeit leben kann. Jede sechste Person wäre nicht in der Lage, einen Monat ohne Einkommen zu stemmen. Zwei Drittel haben ein Monatsbudget von maximal 4000 Franken.

Niedrige Einkünfte, fehlende soziale Absicherung und geringe Wertschätzung wurden denn auch oft als Gründe genannt bei jenen, die ans Aufhören denken. Das betrifft über einen Drittel der Befragten: Sie haben in den vergangenen sechs Monaten ans Aussteigen gedacht. Das habe auch Christoph Weckerle, Studienleiter des ZCCE, erschreckt, wie er auf Anfrage von Keystone-SDA sagte: «Uns droht ein existenzieller kultureller Verlust.»

Förderpolitik kommt nach fehlender Nachfrage

Auf diese marktbezogenen Sorgen folgen Probleme bei der Kulturförderung und Kulturpolitik: Rund ein Drittel (30 Prozent) macht sich Sorgen um die Finanzierung seiner Projekte. Auf Platz vier stehen sinkende Fördermittel und die aktuelle Kulturpolitik (17 Prozent).

Dieses Sorgen-Ranking verbildliche, dass Kultur- und Kreativschaffende unternehmerisch denken, da sich ihre Besorgnis auch um marktbezogene Fragen drehe, sagte Weckerle.

Gleichzeitig kristallisiere sich aus dem Barometer, dass die Förderpolitik umgedacht werden müsse – rund ein Viertel der Befragten nennt Formen eines Grundeinkommens als Lösungsansatz. «Es geht weniger darum, in der Schweiz auf die Schnelle ein Grundeinkommen einzuführen, sondern darum, die Kulturförderung zu modernisieren», so Weckerle.

Kulturschaffende werden in der Schweiz meist projektbezogen gefördert. Dafür müssten sie für jedes neue Projekt ein Gesuch einreichen, was mit erheblichem administrativem Aufwand verbunden sei. Es fehle die langfristige Perspektive: Zwischen den Engagements und Projekten gebe es keine Absicherung.

«Wir müssen über Planungssicherheit für Kulturschaffende nachdenken. Fair Pay ist nicht ein Wunschkatalog, bei dem jeder sagt, wie viel Geld man gerne hätte.» Es gehe um verbindliche Honorardiskussionen, diese hätten aber wiederum Konsequenzen. «Wenn die Budgets nicht wachsen dürfen, müssen wir konsequent sein und beispielsweise weniger Projekte fördern, die wenigen dafür aber langfristig.»

Arbeiten in der Kultur in Zeiten von KI

An fünfter Stelle, mit 16 Prozent, steht die Bedrohung durch technologische Veränderungen und Künstliche Intelligenz (KI). Knapp die Hälfte der Kulturschaffenden geht davon aus, dass KI ihre Beschäftigung verringern wird. Fast jede fünfte Person der Befragten geht davon aus, im vergangenen Jahr bereits aufgrund von KI weniger Aufträge bekommen zu haben.

Während knapp die eine Hälfte ihre Arbeitspraxis an KI angepasst hat, hat sich die andere Hälfte der Befragten noch nicht damit auseinandergesetzt. Weckerle sagte, dies zeige, dass genau jetzt Handlungsbedarf bestehe: «Ausbildungsstätten müssen künftige Kulturschaffende entsprechend vorbereiten und der Staat sollte sich mit der Frage auseinandersetzen, wie wir geistiges Eigentum schützen.»

Die Pulsmessung in der Kulturwirtschaft hat insgesamt zwölf Sorgen identifiziert und damit noch sieben weitere: Politik und Weltgeschehen allgemein (11 Prozent), die Sichtbarkeit der eigenen Arbeit (10 Prozent), die gesellschaftliche Anerkennung der Kultur (9 Prozent), Gesundheit und Arbeitsbelastung (5 Prozent), bezahlbare Arbeitsräume (5 Prozent), Vereinbarkeit von Familie und Beruf (5 Prozent) sowie die Laufbahn und Praxis im Alter (3 Prozent).

Ein Observatorium für den Kulturbereich

Das Lagebarometer soll alle zwei Jahre wiederholt werden. «Mit der Entwicklung über die Zeit werden wir beurteilen können, ob die abgeleiteten Empfehlungen auch fruchten», sagte Weckerle. Die Idee sei es, eine Basis für die Kulturpolitik zu liefern. «Wenn wir in der Schweiz über unsere Förderlogik nachdenken wollen, dann bitte nicht im Blindflug. Wir müssen Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage treffen.» Das Barometer sei ein wichtiger Mosaikstein für evidenzbasierte Kulturpolitik.

Und: «Wir brauchen in der Schweiz ein Observatorium für den Kulturbereich.» Das Barometer wäre dann idealerweise ein Element dieses Observatoriums, sagte Weckerle. Man denke am ZHdK Centre for Creative Economies darüber nach, ein solches aufzubauen, mit verschiedenen Trägerschaften aus der Kultur und darüber hinaus. «Wir haben ein Grundinteresse daran, schliesslich bilden wir Menschen aus, die dann in der Kultur arbeiten werden.» (sda/cbe)

von Vittoria Burgunder (Keystone-SDA)