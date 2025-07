Publiziert am 01.07.2025

In einer Woche, am Dienstag, 8. Juli, findet ab 20 Uhr im Zürcher Kaufleuten die Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum von persoenlich.com statt. Über das Portal schrieb einst Journalistin Fabienne Kinzelmann in den sozialen Medien: «Wenn es nicht auf persoenlich.com steht, ist es nicht passiert.»

Neben Kurzreferaten der Social-Media- und KI-Experten Tanja Herrmann und Holger Hagenlocher werden auch die beiden Medienchefinnen Jessica Peppel-Schulz und Ladina Heimgartner, die auch noch Präsidentin des Weltverlegerverbandes ist, über die Herausforderungen der Branche und deren Zukunftsaussichten sprechen.

Mit Julio Iglesias und Tina Turner musiziert

Abgerundet wird der Abend mit den paraguayischen Musikern Rigoberto Pedrozo und seinen Kollegen, die vor allem den Gästen des Zürcher Kultlokals Casa Aurelio in der Langstrasse ein Begriff sind. Pedrozo freut sich über den Auftritt: «Wir sind schon mehrmals an Privatfeiern im Kaufleuten aufgetreten, es war immer grossartig.»

Pedrozo, der bereits 30 Jahre in der Schweiz lebt, hat im Casa Aurelio auch schon spontan mit Julio Iglesias, Tina Turner und Udo Jürgens musiziert. Zudem spielte er an einer Party der monegassischen Prinzessin Charlotte in Monte-Carlo.

Aber auch die Medien- und Werbebranche ist ihm nicht ganz unbekannt. Vor allem Moderator Roman Kilchsperger gehört zu seinen Anhängern. Wer also einen Infotainment-Abend in Zürichs berühmtestem Club erleben möchte, kann sich hier anmelden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. (ma)