Maag Moments: Jubiläumsfest mit Lichtshow und Politik

Publiziert am 04.09.2026

Maag Moments hat am Donnerstag das 25-jährige Bestehen der Maag Halle gefeiert. Am Jubiläumsevent im Zürcher Kulturbetrieb nahmen Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft teil, moderiert wurde der Abend von Sandra Studer, heisst es in einer Mitteilung.

Auf dem Podium diskutierten unter anderem die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr und Stadtpräsident Raphael Golta über die Bedeutung des unabhängigen, nicht subventionierten Kulturbetriebs. Neben den beiden nahmen weitere langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter des Hauses an der Veranstaltung teil. Im Rahmen des Abends wurde auch eine eigens produzierte, immersive Lichtshow gezeigt, die einen Rückblick auf 25 Jahre Maag Halle bot.

Die Maag Halle war 2001 von Darko Soolfrank und Guido Schilling als befristetes Zwischennutzungsprojekt in Zürich-West gegründet worden, der Spatenstich erfolgte am 5. September desselben Jahres. Seither haben nach Angaben des Unternehmens rund zehn Millionen Menschen die Hallen besucht. Der Mietvertrag mit der Eigentümerin SPS läuft 2029 aus; Maag Moments sucht nach eigenen Angaben derzeit einen neuen Standort in der Stadt Zürich. (pd/spo)

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