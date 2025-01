Zukunftspreis: Kanton Zürich verleiht Auszeichnung mit ZKB-Geldern

Publiziert am 13.01.2025

Das Gymnasium Unterstrass, das Forschungsprojekt Kreis-Haus sowie die Buchungsplattform SimpleTrain sind am Montag im Anschluss an die Kantonsratssitzung mit dem ersten Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Das Preisgeld stammt aus der ZKB-Jubiläumsdividende.

Das Gymnasium Unterstrass wurde für sein Projekt ChagAll geehrt. Dieses bietet seit 2008 fremdsprachigen Jugendlichen ein auf sie zugeschnittenes Trainings- und Begleitprogramm an.

Weiter wurde das Kreishaus von Devi Bühler in Feldbach ausgezeichnet. Das Forschungsprojekt zeigt auf, wie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft auf kleinstem Raum in Gebäuden umgesetzt werden kann. In Form eines Modellhauses, worin man Probewohnen kann, werden auf kleinstem Raum kreislauffähige Technologien und Materialien getestet und weiterentwickelt.

Als drittes Projekt wurde die Buchungsplattform SimpleTrain prämiert. Drei Freunde aus dem Oberland entwickelten ein digitales Tool, welches das Buchen von internationalen Zugreisen vereinfacht.

Mit maximal 50'000 Franken dotiert

Der Zürcher Zukunftspreis ist mit maximal 50'000 Franken dotiert und kann auf höchstens drei Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Parlamentsdienste.

Mit dem erstmals verliehenen Preis werden Personen und Organisationen ausgezeichnet, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Kanton Zürich haben oder deren Leistungen und Projekte für den Kanton bedeutsam sind. Das Preisgeld wird der Jubiläumsdividende 2020 der Zürcher Kantonalbank entnommen.

102 Projekte wurden eingereicht. Die Fraktionen des Kantonsrats nominierten daraus zuhanden einer Jury acht Personen und Organisationen. (sda/nil)