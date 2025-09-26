Zurich Film Festival: KI-Trailer ehrt Stadtpräsidentin Mauch

Publiziert am 26.09.2025

Die Schweizer Produktionsfirma Mediafisch hat für das Zurich Film Festival (ZFF) einen Würdigungstrailer für Stadtpräsidentin Corine Mauch produziert. Dabei kam künstliche Intelligenz zum Einsatz, um aus vorhandenem Fotomaterial einen Film zu erstellen.

Aufgrund des begrenzten Filmmaterials von Corine Mauch griff Mediafisch auf KI-Tools zurück, um die verfügbaren Fotos in Bewegung zu versetzen. «Die Herausforderung war, das Ganze glaubwürdig und nicht künstlich aussehen zu lassen», wird Editor Joe de Greiff in einer Mitteilung zitiert. «Die Technik liefert neue Möglichkeiten, doch entscheidend ist, sie so einzusetzen, dass ein stimmiges Gesamtbild entsteht.»

Die KI ermöglichte visuelle Effekte, die mit herkömmlichem Material nicht umsetzbar gewesen wären. So erscheint Corine Mauch in einer Szene zweimal in unterschiedlichen Outfits innerhalb derselben Einstellung.

Für Mediafisch stellt das Projekt einen Schritt in die Zukunft dar. «Wir investieren gezielt in KI-gestützte Produktionstechniken. Unser Ziel ist es, zum führenden Anbieter von KI-gestütztem Bewegtbild zu werden», so Matthias Hämmerly, Co-CEO von Mediafisch. «Der Trailer zeigt bereits heute, welches kreative Potenzial diese Technologien eröffnen.»

Der Trailer dient sowohl als Hommage an Corine Mauchs Engagement für das ZFF als auch als Beispiel für den Einsatz neuer Technologien in der audiovisuellen Kommunikation. (pd/cbe)