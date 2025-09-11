Gegenpart: Kreativagentur-Gründer lancieren Regieduo

Publiziert am 11.09.2025

Svenja Tschannen und Jason Schoch führen seit 2021 die Kreativagentur Sayhey in Biel, die Kampagnen entwickelt und Filme produziert. «Zur Regie sind wir nicht geplant gekommen – wir sind sozusagen hineingerutscht», erklärt das Duo in einer Mitteilung. Über ihre Agentur hätten sie Kampagnen und Filme produziert und seien irgendwann dazu übergegangen, selbst Regie zu führen.

Das Regieduo setzt auf die Verbindung unterschiedlicher Sichtweisen. «Wir challengen uns ständig gegenseitig – daraus entsteht die Schärfe und Tiefe unserer Arbeit», so Tschannen und Schoch. Sie vereinen unterschiedliche Erfahrungen und Haltungen und schaffen daraus eine Sichtweise, die in der Branche selten sei.

Während Sayhey weiterhin als Kreativagentur Marken betreut, steht Gegenpart laut Mitteilung für eigenständige Regiearbeiten in der Werbung. Die Agentur arbeitet weiterhin mit verschiedenen Regisseuren zusammen, je nach Projektanforderungen. «Unsere Stärke liegt darin, Ideen in Bilder zu übersetzen, die filmisch tragen – und gleichzeitig machbar bleiben», wird Jason Schoch zitiert.

Das Duo will künftig verstärkt eigenständige Projekte realisieren und mit anderen Agenturen und Produktionen zusammenarbeiten. (pd/cbe)