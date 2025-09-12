TaDA: Kreative zeigen Industrie-Projekte

Publiziert am 12.09.2025

In der ehemaligen Webmaschinenhalle Werk2 stellen 26 von insgesamt 33 internationalen Kreativen ihre Arbeiten vor, die in Zusammenarbeit mit Ostschweizer Unternehmen entstanden sind.

Die Ausstellung «TaDA: Together» läuft vom 14. September bis 26. Oktober und zeigt Projekte zwischen Kunst, Design und Industrie. Zu sehen sind etwa Arbeiten mit Firmen wie Saurer, Tisca Tischhauser oder der Empa.

TaDA wurde 2019 von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und St. Gallen lanciert und vermittelt seit 2020 internationale Kreative an regionale Betriebe. Der Kanton Thurgau stellt die Räumlichkeiten und einen Grossteil der Finanzierung zur Verfügung. (pd/cbe)