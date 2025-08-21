Publiziert am 21.08.2025

Wie Baseljetzt aus zwei unabhängigen Quellen erfuhr, verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang zum Keller des Gebäudes am Aeschenplatz/Dufourstrasse. Dort stahlen sie einen Passepartout, mit dem sie anschliessend in die Redaktionsräume gelangten. Eine Sprecherin des Medienhauses Tamedia bestätigte den Vorfall, wollte sich aber nicht weiter dazu äussern.

Der gezielte Diebstahl von Redaktions-Laptops lässt laut Baseljetzt vermuten, dass die Täter nicht nur am Materialwert interessiert waren, sondern möglicherweise inhaltliche Motive hatten. Dies könnte von Missfallen an der Berichterstattung bis hin zu einer gezielten Aktion gegen bestimmte Journalisten reichen – was einen schwerwiegenden Angriff auf die Medienfreiheit darstellen würde.

Tamedia hat laut dem Bericht Anzeige erstattet, die Basler Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aufgenommen. (cbe)