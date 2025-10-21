Greulich Kulturpreis: Lara Stoll wird ausgezeichnet

Publiziert am 21.10.2025

Die Schauspielerin und Kabarettistin Lara Stoll erhält den Greulich Kulturpreis 2025. Die mit 10'000 Franken dotierte Auszeichnung wird zum 20. Mal verliehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der diesjährige Preis steht unter dem Thema «Comedy». Stoll ist als Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Filmerin und Europameisterin im Poetry Slam tätig. Die heute 38-Jährige gründete 2012 das Kollektiv «Bild mit Ton», mit dem sie Sendungen wie «Suisis» oder «Tagesschauschau» produziert.

Juror Patrick Frey begründete seine Wahl mit Stolls singulärer Position in der Schweizer Comedy-Szene. Die gebürtige Schaffhauserin reüssierte bereits als Jugendliche bei Poetry-Slam-Wettbewerben und prägte die Schweizer Spoken-Word-Szene. Ihr Stil bewegt sich zwischen Alltagsbeobachtung und Gesellschaftssatire. Neben Bühnenauftritten in Europa schreibt sie Drehbücher, spielt in verschiedenen Bands und tritt im Fernsehen auf.

Fokus auf Satire

Mit dem Greulich Kulturpreis werden üblicherweise Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet. Die diesjährige Wahl ehrt das Genre der Satire, das journalistische Arbeit hervorbringt. Beispiele sind Cédric Schilds «Enkeltrick-Betrüger»-Film oder Hazel Bruggers Liveberichterstattungen von Parteitagen.

Die Greulich Kulturstiftung wurde im April 2005 in Zürich gegründet. Der Preis wird jährlich zu einem vom Stiftungsrat gewählten Thema verliehen. Dem Stiftungsrat gehören Thomas B. Brunner (Ehrenpräsident), Simon Brunner (Präsident), Anna Cavigelli-Brunner, Fredi Fischli, Aline Wanner und Jürg Wildberger an. (pd/cbe)