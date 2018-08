Locarno Festival: Lili Hinstin wird künstlerische Leiterin

Am Freitagmorgen ist sie vom Verwaltungsrat des Locarno Filmfestival einstimmig zur neuen künstlerischen Leiterin ernannt worden: die 41-jährige Französin Lili Hinstin. Die aktuelle Direktorin des Entrevues Belfort – Festival International du Film (seit 2013) verspricht im Hinblick auf das Amt Offenheit gegenüber neuen Technologien. «Das Festival sollte in diese Richtung gehen, um sich den Jungen anzunähern», sagte sie.

Die noch unbekannte Nachfolgerin von Carlo Chatrian, der die künstlerische Leitung der Berlinale übernimmt, ist nach der Italienerin Irene Bignardi die zweite Frau in dieser Funktion. Hinstin sprach an der Medienkonferenz vom Freitag in fliessendem Italienisch.

1977 in Paris geboren, hat sie Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Philosophie studiert. 2001 gründete sie die Produktionsfirma Les Films du Saut du Tigre, von 2005 bis 2009 war sie für die Filmaktivitäten der Französischen Akademie in Rom zuständig, und von 2011 bis 2013 hatte sie das Amt als stellvertretende künstlerische Leiterin des Cinéma du Réel in Paris inne.

Das Filmfestival in Locarno, sagte Hinstin weiter, sei immer schon sehr fortschrittlich gewesen und seine Diversität habe es weltweit zu einer einzigartigen Institution dieser Art gemacht. «Ich möchte diese Aspekte beibehalten, während ich mich gleichzeitig neuen Technologien öffne.»

Laut Marco Solari, Präsident des Locarno Festivals, hat die Veranstaltung ein enormes Entwicklungspotential. Es handle sich um ein mutiges Festival, das mit vielen Überraschungen aufwarte, ein Festival, das das Tessin gegenüber der Schweiz und der ganzen Welt ins Scheinwerferlicht rücke.

Hinstin wird ihr neues Amt am 1. Dezember 2018 antreten. Die 72. Ausgabe des Locarno Festival findet vom 7. bis 17. August 2019 statt. (sda/cbe)