Ideart: Ludek Martschini blickt auf 40 Jahre zurück

Publiziert am 03.12.2025

Ludek Martschini gründete Ideart im Herbst 1985 in einer Dreizimmerwohnung an der Seeburgstrasse in Luzern. Der damals 26-Jährige richtete sich ein Atelier mit Zeichnungsbrett, Kopierer und Leuchtpult ein. Die ersten Aufträge kamen aus dem Freundeskreis, später folgten regionale Unternehmen und Institutionen, schildert eine Medienmitteilung.

Martschini zählte zu den Pionieren der digitalen Bildbearbeitung in der Schweizer Werbelandschaft. 1985 erlernte er am Academy of Art College in San Francisco Computer Graphics Illustration. Bereits im Oktober 1985 berichteten die Luzerner Neuste Nachrichten über seine Arbeit, weitere Medien wie Schweizer Illustrierte und Werbewoche folgten.

Zu seinen Auftraggebern zählten unter anderem der Kanton Luzern, Migros, Ringier, Swatch, Emmi, Pilatus Bahnen und Chocolat Frey. Viele seiner Kampagnen, Logos und Illustrationen prägen bis heute das visuelle Bild der Zentralschweiz.

Der Bildband «40 Jahre IDEART Werbung & Grafik» führt chronologisch durch die wichtigsten Projekte und zeigt Plakate, Kampagnen und freie Arbeiten seit den 1980er Jahren. Martschini gibt das Buch in Eigenregie heraus. (pd/spo)