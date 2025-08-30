Verkehrshaus Luzern: Martin Ettlinger wird neuer Direktor

Publiziert am 30.08.2025

Der 49-jährige Luzerner Martin Ettlinger wird per 1. März 2026 neuer Direktor des Verkehrshauses der Schweiz. Dessen Vorstand hat ihn zum Nachfolger von Martin Bütikofer ernannt, der Ende Februar 2026 in Pension geht.

Ettlinger ist Jurist und seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung, er verantwortet den Bereich Markt und Entwicklung. Er verfüge über «langjährige Praxis an der Schnittstelle von Medien, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft», hiess es in einer Mitteilung des Verkehrshauses vom Freitag.

Seine berufliche Laufbahn begann demnach im Medienbereich – zunächst als stellvertretender Leiter Rechtsdienst beim Schweizer Radio und Fernsehen und später als Rechtskonsulent und Mitglied der Geschäftsleitung beim Verband Schweizer Medien. Als Sektionschef für nationale und internationale Geschäfte bei der Eidgenössischen Zollverwaltung baute er ein breites Netzwerk innerhalb der Bundesverwaltung auf. Davor vertrat er die Interessen des Kantons Luzern in Bern und bewegte sich im politischen Umfeld.

Der bisherige Direktor Martin Bütikofer tritt nach 16 Jahren ab. Unter seiner Führung hat das Verkehrshaus neue Angebote wie das «Swiss Chocolate Adventure» oder «Media World» lanciert. Der Erfolg seiner Arbeit zeige sich auch in den Eintritten, die im vergangenen Jahr die Million überstiegen, wie es in der Mitteilung weiter hiess. (sda/cbe)