Matthias Ackeret Gast im Trottentheater

Der persönlich-Verleger wird am Sonntag, 14. Dezember, vom Schaffhauser Publizisten Matthias Wipf in Neuhausen am Rheinfall befragt.
«Wipf trifft …» heisst eine beliebte Sonntagsmatinée im Neuhauser Trottentheater. Die bekannte Bühne wurde vor vielen Jahren vom legendären Liedermacher, Moderator und Apotheker Dieter Wiesmann («Blos e chlini Stadt») mitbegründet und erfreut sich seither grosser Beliebtheit.

Nun begrüsst der Schaffhauser Moderator und Publizist Matthias Wipf am Sonntag, 14. Dezember, um 11 Uhr (Türöffnung) den persönlich-Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret, der aus dem Zürcher Weinland stammt, in Schaffhausen die Kantonsschule besuchte und dort seine ersten journalistischen Gehversuche machte. Die Veranstaltung ist öffentlich; Tickets sind online erhältlich.

Viel Medienprominenz auf der Bühne

Vergangene Woche war TV-Moderatorin Daniela Lager, die ihre ersten journalistischen Gehversuche bei Radio Munot machte, im Neuhauser Trottentheater zu Gast.

Im vergangenen Jahr begrüsste Moderator Matthias Wipf «Arena»-Moderator Sandro Brotz, Korrespondentin Luzia Tschirky, SRF-Bundeshauskorrespondentin Nathalie Christen und Slam-Poet Gabriel Vetter. Am 1. März wird SRF-Börsenexperte Jens Korte auftreten. (pd)


