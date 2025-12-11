Publiziert am 11.12.2025

«Wipf trifft …» heisst eine beliebte Sonntagsmatinée im Neuhauser Trottentheater. Die bekannte Bühne wurde vor vielen Jahren vom legendären Liedermacher, Moderator und Apotheker Dieter Wiesmann («Blos e chlini Stadt») mitbegründet und erfreut sich seither grosser Beliebtheit.

Nun begrüsst der Schaffhauser Moderator und Publizist Matthias Wipf am Sonntag, 14. Dezember, um 11 Uhr (Türöffnung) den persönlich-Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret, der aus dem Zürcher Weinland stammt, in Schaffhausen die Kantonsschule besuchte und dort seine ersten journalistischen Gehversuche machte. Die Veranstaltung ist öffentlich; Tickets sind online erhältlich.

Viel Medienprominenz auf der Bühne

Vergangene Woche war TV-Moderatorin Daniela Lager, die ihre ersten journalistischen Gehversuche bei Radio Munot machte, im Neuhauser Trottentheater zu Gast.

Im vergangenen Jahr begrüsste Moderator Matthias Wipf «Arena»-Moderator Sandro Brotz, Korrespondentin Luzia Tschirky, SRF-Bundeshauskorrespondentin Nathalie Christen und Slam-Poet Gabriel Vetter. Am 1. März wird SRF-Börsenexperte Jens Korte auftreten. (pd)