Glanz & Gloria: Matthias Sempach ist Promi des Jahres

Am Samstagabend hat «Glanz & Gloria» die Glorys an die schillerndsten Schweizer Persönlichkeiten des Jahres 2018 verliehen. In Anwesenheit von 400 prominenten Gästen im Zürcher Club Aura ernannte das Moderations-Duo Jennifer Bosshard und Salar Bahrampoori Matthias Sempach zum Schweizer Promi des Jahres und somit zum Gewinner des Golden Glory.

Er sei nicht bekannt als Mann der grossen Worte und Gesten, der Schwingerkönig von 2013. Umso bewegender sei es gewesen, als Matthias Sempach im August 2018 mit zitternder Stimme den Abschied vom Schwingsport bekannt gab, den er so liebte, schreibt SRF in einer Mitteilung. Ein Bandscheibenvorfall und eine Rückenwirbelverletzung hatten ihn zum Rücktritt gezwungen.

Gekürt wurde Matthias Sempach einerseits vom Publikum über ein Online-Voting, andererseits durch die Stimmen einer illustren Jury bestehend aus Schweizer People-Journalisten, den Redaktionen der Presenting Partner «Tele» und «Glückspost» sowie der «G&G»-Redaktion.

Die weiteren Glorys 2018 gab es in fünf Kategorien zu gewinnen. Die Fachjury und die Redaktion von «Glanz & Gloria» bestimmten die Sieger. In der Kategorie Crazy konnte Dianne Brill den Preis entgegennehmen. Heidi Maria Glössner freute sich über den Gewinn in der Kategorie Emotion. Zum schillerndsten Liebespaar wurden in der Kategorie Love Kathrin und Anton Mosimann gekürt. Modisch am überzeugendsten war 2018 Kurt Aeschbacher und durfte dafür den Glory Style in Empfang nehmen. Mit dem Preis in der Kategorie Like wurde Baschi für seinen starken Auftritt in den sozialen Medien ausgezeichnet.

Die Highlights der Glory-Verleihung 2018 sind in «G&G Weekend» am Sonntag, 13. Januar, um 18.50 Uhr auf SRF 1 zu sehen. Moderiert wird die Sendung von Nicole Berchtold. (pd/as)