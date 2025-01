ESC: Michelle Hunziker soll durch die Shows führen

Publiziert am 19.01.2025

Die SRG wird am Montag ab 15 Uhr in Basel das Moderationsteam für den Eurovision Song Contest 2025 vorstellen. Wie der SonntagsBlick berichtet – und wie auch persoenlich.com aus der Branche gehört hat –, steht Michelle Hunziker in der Poleposition für die Hauptmoderation der drei Shows im Mai.

Die 47-jährige Hunziker, die sowohl Erfahrung im deutschen als auch italienischen Fernsehen mitbringt, könnte von zwei weiteren Moderatorinnen unterstützt werden. Als mögliche Kandidatinnen werden laut SonntagsBlick Hazel Brugger, Angélique Beldner, Dominique Devenport und Sandra Studer gehandelt.

SRF-Urgestein Sven Epiney wird gemäss den Informationen zwar nicht zur Hauptmoderation gehören, soll aber eine Rolle bei den Aussenübertragungen übernehmen. Die Details zur Besetzung werden bei einer Pressekonferenz auf dem Novartis-Gelände bekannt gegeben.

Die Organisatoren arbeiten unter strenger Geheimhaltung an der Vorbereitung des Events. Involvierte Mitarbeitende haben laut SoBli Geheimhaltungsverträge unterschrieben. (cbe)