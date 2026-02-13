13.02.2026

Marilyn Monroe

Multimediale Hommage zum 100. Geburtstag

In der Lichthalle Maag Zürich feiert am 27. März 2026 die Ausstellung «Becoming Marilyn Monroe» ihre Weltpremiere. Das immersive Multimedia-Erlebnis widmet sich der US-amerikanischen Schauspielerin und Ikone anlässlich ihres 100. Geburtstags.
Marilyn Monroe: Multimediale Hommage zum 100. Geburtstag
Marilyn Monroe im Scheinwerferlicht der 1950er-Jahre. (Bild: Milton H. Greene)
Publiziert am 13.02.2026

Besucherinnen und Besucher erleben eine inszenierte Reise ins Hollywood der 1950er-Jahre. In filmstudiogleicher Umgebung werden Projektionen, dokumentarisches Material und ein eigens komponierter Soundtrack kombiniert, um den Weg von Norma Jeane zur weltbekannten Marilyn Monroe nachzuzeichnen.

Produziert wurde das Projekt von der Broadway International Group unter der Leitung von Marc Routh und Simone Genatt in Zusammenarbeit mit MAAG Moments und weiteren internationalen Partnern. Regie führt Mitch Sebastian, das Mediendesign stammt von Flora&Faunavisions.

Die Ausstellung ist vom 27. März bis 12. Juli 2026 in der Lichthalle Maag zu sehen. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören