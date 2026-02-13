Marilyn Monroe: Multimediale Hommage zum 100. Geburtstag

Publiziert am 13.02.2026

Besucherinnen und Besucher erleben eine inszenierte Reise ins Hollywood der 1950er-Jahre. In filmstudiogleicher Umgebung werden Projektionen, dokumentarisches Material und ein eigens komponierter Soundtrack kombiniert, um den Weg von Norma Jeane zur weltbekannten Marilyn Monroe nachzuzeichnen.

Produziert wurde das Projekt von der Broadway International Group unter der Leitung von Marc Routh und Simone Genatt in Zusammenarbeit mit MAAG Moments und weiteren internationalen Partnern. Regie führt Mitch Sebastian, das Mediendesign stammt von Flora&Faunavisions.

Die Ausstellung ist vom 27. März bis 12. Juli 2026 in der Lichthalle Maag zu sehen. (pd/cbe)