Publiziert am 25.12.2025

Nimmt man Witze als Seismograph für die Beliebtheit eines Politikers, so liegen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Aussenminister Ignazio Cassis und Medienminister Albert Rösti ganz vorne. Dies jedenfalls zeigt das Buch «Schweizer Politik zum Lachen» (Helvetia Verlag, Bern) des langjährigen Blick- und persoenlich.com-Fernsehkritikers René Hildbrand, in dem er 444 aktuelle Politiker-Witze präsentiert.

Der 75-jährige Journalist, der auch Chefredaktor der TV-Zeitschrift TV Star war, gilt als passionierter Witze- und Sprüchesammler. So hat er zuletzt ein Buch mit Roger-Federer-Witzen herausgegeben. Für sein neuestes Buch, so Hildbrand, habe er ausschliesslich Sprüche verwendet, die nicht aus der untersten Schublade stammen.

Bemerkenswert: Bei den Keller-Sutter-Witzen spielt bereits das legendäre Telefonat mit US-Präsident Trump eine Rolle. Es zeigt sich auch, dass frühere Witz-Stars wie Christoph Blocher oder Adolf Ogi heute eine weitaus geringere Rolle als noch vor einigen Jahren spielen. Hildbrands Fazit: Gute Politiker seien Menschen, die weit weg wohnen. (ma)