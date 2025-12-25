25.12.2025

René Hildbrand

Neues Witzbuch zur Schweiz Politik

Der langjährige Fernsehkritiker und Chefredaktor hat 444 neue Witze gesammelt.
Nimmt man Witze als Seismograph für die Beliebtheit eines Politikers, so liegen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Aussenminister Ignazio Cassis und Medienminister Albert Rösti ganz vorne. Dies jedenfalls zeigt das Buch «Schweizer Politik zum Lachen» (Helvetia Verlag, Bern) des langjährigen Blick- und persoenlich.com-Fernsehkritikers René Hildbrand, in dem er 444 aktuelle Politiker-Witze präsentiert.

Der 75-jährige Journalist, der auch Chefredaktor der TV-Zeitschrift TV Star war, gilt als passionierter Witze- und Sprüchesammler. So hat er zuletzt ein Buch mit Roger-Federer-Witzen herausgegeben. Für sein neuestes Buch, so Hildbrand, habe er ausschliesslich Sprüche verwendet, die nicht aus der untersten Schublade stammen.

Bemerkenswert: Bei den Keller-Sutter-Witzen spielt bereits das legendäre Telefonat mit US-Präsident Trump eine Rolle. Es zeigt sich auch, dass frühere Witz-Stars wie Christoph Blocher oder Adolf Ogi heute eine weitaus geringere Rolle als noch vor einigen Jahren spielen. Hildbrands Fazit: Gute Politiker seien Menschen, die weit weg wohnen. (ma)


