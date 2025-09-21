Die Sendung des Monats: Nora Binkert stösst zum Ensemble

Publiziert am 21.09.2025

Nora Binkert ist das neuste und jüngste Mitglied im Team um Host Gabriel Vetter. Bekanntheit erlangte die Zürcherin durch ihre Videoreportagen für Radio Energy, mit denen sie in kurzer Zeit zu einem Geheimtipp der Schweizer Social-Media-Szene wurde. Die Sendungsmacher beschreiben ihr Gespür für abseitige Themen und ihre Fähigkeit, «die richtigen Fragen zur falschen Zeit» zu stellen, als ideale Ergänzung für das Format.

«Ich freue mich riesig, Teil des ‹Die Sendung des Monats›-Ensembles sein zu dürfen und kann es ehrlich gesagt noch nicht ganz glauben, dass ich ab September einfach im Querformat-TikTok aka. Fernsehen vorkomme», so Binkert auf Anfrage von persoenlich.com. Für sie sei es ein Privileg, mit dem erfahrenen Team zu arbeiten. Nebenbei werde sie weiterhin an verschiedenen Projekten arbeiten und Social-Media-Content produzieren.

Auch Dominic Deville stösst dazu

Sven Ivanić verlässt die Sendung, um sich neuen Bühnenprojekten zu widmen. Neben dem personellen Wechsel an der Front gibt es auch hinter den Kulissen eine Neuerung: Dominic Deville stösst als Co-Headwriter zum Autorenteam.

Zudem startet das Format laut SRF mit einer überarbeiteten Rezeptur in die neue Staffel: «reduziert auf das Wesentliche, dafür umso bissiger». Damit reagiere man auf Publikumsfeedbacks und Analysen, die gezeigt hätten, dass die Sendung stellenweise inhaltlich zu dicht getaktet war. Künftig wolle man den Themen mehr Raum geben und sie dafür vertiefter behandeln, präzisiert SRF auf Anfrage.

Die bisherigen Ensemble-Mitglieder Moritz Schädler als Live-Korrespondent und die Schauspielerin Fabienne Hadorn bleiben der Sendung erhalten. «Die Sendung des Monats» wird jeweils sonntags um 21.45 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Die Aufzeichnungen finden im Plaza Zürich statt. Tickets gibt es kostenlos. (cbe)