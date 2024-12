Das war 2024

Sechs Ansichten eines Schweizer Winters

Von Naturgewalten bis Festbeleuchtung: Der Winter 2024 zeigt die Schweiz in all ihren Kontrasten.

Der Winter 2024 zeigte die Schweiz in all seinen Kontrasten: In Brienz-Brinzauls mussten die Bewohner wegen drohender Felsstürze ihr Dorf verlassen, während andernorts die Lichterinstallation «Lucy» die Zürcher Bahnhofstrasse erhellte. Von Naturgewalten bis zu festlicher Stimmung – ein winterlicher Bilderbogen zwischen Bergen und Städten.