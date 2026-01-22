Publiziert am 22.01.2026

Damit deklassiert «Blood & Sinners» das bisherige Allzeit-Spitzentrio «All About Eve», «Titanic» und «La La Land», das auf je 14 Nominierungen kam. Cooglers Werk hat in praktisch allen zentralen Kategorien Siegchancen.



Auf Platz 2 des Feldes liegt mit 13 Nominierungen «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson.



Bereits mit gehörigem Abstand und je 9 Nennungen folgt ein Trio, bestehend aus Guillermo del Toros Literaturhorrorstreifen «Frankenstein», Timothée Chalamets Darstellung eines Tischtennisspielers in «Marty Supreme» sowie das norwegische Familiendrama «Sentimental Value» von Joachim Trier.

Die zehn Arbeiten umfassende Königskategorie Bester Film wird ergänzt von «Bugonia» von Yorgos Lanthimos, «F1» von Joseph Kosinski, «Hamnet» von Chloé Zhao, «The Secret Agent» von Kleber Mendonça Filho und «Train Dreams» von Clint Bentley.

Die Nominierten bei der Regie sind Zhao («Hamnet»), Josh Safdie («Marty Supreme»), Anderson («One Battle after Another»), Trier («Sentimental Value») sowie Coogler mit «Sinners».

Chalamet, Stone, DiCaprio und Buckley dürfen hoffen

Breit gestreut ist das Feld bei den Schauspielerinnen und Schauspielern. Bei den Hauptdarstellerinnen sind die favorisierte Jessie Buckley («Hamnet»), Rose Byrne («If I Had Legs I'd Kick You»), Kate Hudson («Song Sung Blue»), Renate Reinsve («Sentimental Value») sowie Emma Stone («Bugonia») im Rennen. Bei den Hauptdarstellern sind es Timothée Chalamet («Marty Supreme»), Leonardo DiCaprio («One Battle After Another»), Ethan Hawke («Blue Moon»), Michael B. Jordan («Blood & Sinners») und Wagner Moura («The Secret Agent»).

Der Schweizer Film «Heldin» von Petra Volpe hat es nicht auf die Liste der fünf Nominierten für einen Oscar für den besten internationalen Film geschafft. Das Bundesamt für Kultur hatte den Film ins Oscar-Rennen geschickt, der es schliesslich auf die Shortlist geschafft hat.

Auch der österreichisch-schweizerische Regisseur Edward Berger, der es für «Ballad of a Small Player» zumindest in zwei Sparten in die Vorauswahl geschafft hatte, muss bei der Glamourgala nicht für sich selbst mitfiebern.

Im Rennen um den besten internationalen Film verblieben sind Frankreich («Ein einfacher Unfall»), Brasilien («The Secret Agent»), Norwegen («Sentimental Value»), Spanien («Sirât») und Tunesien («The Voice of Hind Rajab»).

Das humane Kino

Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor hatte zum Auftakt des Nominierungsreigens die humane Dimension des Kinos unterstrichen: «Die Oscars feiern heuer unsere Verbindung miteinander.» Das gelte auch gerade in Zeiten des technischen Fortschritts dank KI: «Der Herzschlag des Films ist und wird immer menschlich sein.»

Auf der menschlichen Seite findet sich auch die erste neue Oscar-Kategorie seit 25 Jahren: Zum ersten Mal wird bei der wieder von Conan O'Brien moderierten Gala im Dolby Theatre das beste Casting gewürdigt.

Die 98. Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt. (sda/cbe)