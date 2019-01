Swiss Music Awards: «Outstanding Achievement Award» für Sina

Die Walliser Mundart-Sängerin Sina feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Seit ihrem ersten Mundartalbum «Sina» im Jahr 1994 hat die Sängerin zwölf Alben herausgebracht, die neunmal Gold und zweimal Platin gewonnen haben. Die Swiss Music Awards ehren Sina nun als erste Frau mit dem «Outstanding Achievement Award», wie es in einer Mitteilung heisst.

Ihr neuestes und somit dreizehntes Album «Emma» erscheint am 1. Februar. «Dass Sina zum 25-jährigen Bühnenjubiläum mit dem ‹Outstanding Achievement Award› ausgezeichnet wird und damit erste Trägerin des Sonderpreises der SMA ist, freut mich ausserordentlich», wird Oliver Rosa, Executive Producer der Swiss Music Awards, in der Mitteilung zitiert.

Enge Partnerschaft zwischen SRF und SMA

Seit 2011 werden die Jahressieger des Musikförderpreises «SRF 3 Best Talent» mit einem Swiss Music Award ausgezeichnet. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen SRF und den SMA wird nun ausgebaut, so heisst die Kategorie fortan offiziell «SRF 3 Best Talent» – ehemals «Best Talent». Bei den SMA 2019 tritt SRF zudem erstmals als Co-Producer auf.

Bevor das Publikum über den Sieg der Kategorie «SRF 3 Best Talent» entscheidet, treten die drei Nominierten nach der Pressekonferenz am 23. Januar an einer Liveshow in der Zürcher Amboss Rampe auf. Dieses Jahr steigen JulDem, KT Gorique und Marius Bear ins Rennen um den begehrten Förderpreis. Sie wurden von der Radio-SRF3-Jury aus den zehn «SRF 3 Best Talent»-Monatssiegern 2018 nominiert.

Weitere Nominierte stehen fest

Neben den drei «SRF 3 Best Talent»-Kandidaten stehen bereits weitere Nominierte fest. Der Hit des Jahres «079» von Lo&Leduc ist für den «Best Hit» nominiert. Dazu gesellen sich «Us Mänsch» von Bligg feat. Marc Sway und «Adiós» von Loco Escrito. Der Sieger wird bei der Preisverleihung durch ein Live-Voting der TV-Zuschauer bestimmt. In der Kategorie «Best Album» dürfen sich Bligg, Stephan Eicher und Martin Suter sowie Trauffer über eine Nomination freuen.

Zu den meistverkauften und gestreamten internationalen Tracks gehören «Nevermind» von Dennis Lloyd, «In My Mind» von Dynoro & Gigi D’Agostino sowie «Échame La Culpa»von Luis Fonsi & Demi Lovato. Diese Songs sind damit direkt für die Kategorie «Best Hit International» nominiert. (pd/as)