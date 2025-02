Filmfestival: Preis für «Né à Belfond – Versteckt geboren»

Publiziert am 03.02.2025

Christa Miranda reist in ihrem Dokumentarfilm zurück in die Vergangenheit der «Kinderfabrik» von Belfond JU. «La Kinderfabrik» nannten Einheimische das abgelegene Haus im Kanton Jura, in dem bis 1978 über 900 Kinder geboren wurden, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Viele Frauen kamen jedoch nicht freiwillig, sondern wurden von ihren Eltern gezwungen, um Schwangerschaften zu verstecken oder weil sie nicht verheiratet waren.

Christa Miranda lässt Frauen, die in Belfond JU ihre Kinder zur Welt brachten, adoptierte Kinder, eine Hebamme sowie Vertreterinnen des Seraphischen Liebeswerks Solothurn zu Wort kommen. Eine Zusammenarbeit von Insertfilm AG mit «Sternstunde Religion» im Rahmen des SRF Pacte de l’audiovisuel hat die Produktion der Dokumentation ermöglicht. (pd/spo)