Publiziert am 19.01.2026

Das Publikum kann Videos, Bilder, Audios oder Texte einsenden. Die Faktenchecker von SRF prüfen dann die Einsendungen. Andrea Vetsch und Leon Morson präsentieren die Ergebnisse in verschiedenen Sendungen und treten auf den digitalen Kanälen mit dem Publikum in Dialog.

Medienabstinente und Influencer

Im TV- und Video-Angebot von SRF widmen sich mehrere Formate dem Tehma: «Einstein» zeigt ein Experiment zu den Auswirkungen von Fake News. «Rec.» spricht mit Menschen, die auf klassische Medien verzichten. Das Gesundheitsmagazin «Puls» befasst sich mit Influencern, die falsche Gesundheitsinformationen verbreiten.

Von Montag bis Freitag beleuchtet «10 vor 10» in einer Serie die Geschichte von Fake News, Erfahrungen von Betroffenen und den politischen Umgang damit. Die «Rundschau» behandelt Fake News als Propagandainstrument am Beispiel Russlands. Auch «Kassensturz», «Club» und «SRFglobal» greifen das Thema auf. «Sternstunde Philosophie» diskutiert die Auswirkungen von Fake News und KI auf den Wahrheitsbegriff.

Tom Kummer im «Tagesgespräch»

Bei Radio SRF informieren die Formate «Morgengast», «Ratgeber» und «Drivetime» zum Thema. Im «Tagesgespräch» äussert sich der Journalist Tom Kummer, der durch erfundene Interviews einen Medienskandal ausgelöst hatte.

Auf der SRF News App und srf.ch berichten die Faktenchecker laufend über die Prüfungsergebnisse der Publikumseinsendungen.