ESC: Russland will den Intervision Song Contest wieder beleben

ESC 2025

Österreich gewinnt, Schweiz auf Platz 10

JJ gewinnt für Österreich, Schweiz auf Platz 10

JJ hat für Österreich mit seinem Song «Wasted Love» den 69. Eurovision Song Contest in Basel gewonnen.

JJ hat für Österreich mit seinem Song «Wasted Love» den 69. Eurovision Song Contest in Basel gewonnen. Zoë Më hat mit «Voyage» am Final am Samstagabend den zehnten Platz geholt. Nach dem Juryvoting lag sie noch auf Platz zwei, beim Publikum ist sie durchgefallen.